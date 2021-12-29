В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19. За последние сутки в городе госпитализированы 338 человек.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на данные городского оперштаба.

В стационарах лечатся 5673 пациента с коронавирусной инфекцией. Интенсивную терапию в реанимации проходят 562 человека, а 313 находятся на аппаратах ИВЛ.

Амбулаторно лечатся 22 578 петербуржцев.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону опубликовали график работы пунктов вакцинации от коронавируса в новогодние дни, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на портал горадминистрации.

В частности, в городской больнице №8 пациентов будут принимать ежедневно с 15:00 до 07:00, а пункты вакцинации в ТЦ «Горизонт» и МегаМаге приостановят работу 1—2 января и 7 января.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».