Вирусолог Альтштейн высказался о штамме «омикрон»

Вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».

«По тому, что мы о нём уже знаем, этот вирус не более опасен, чем «дельта», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его предположению, относительная лёгкость течения заболевания при новом варианте коронавируса, наблюдаемая в ЮАР, может быть связана с преобладанием там молодёжи.

«Поэтому нет по-настоящему данных, как старики, пожилые люди реагируют на этот вирус», — сказал Альтштейн.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».