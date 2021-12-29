В Костромской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки

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В Костромской области выявили 43 случая коронавируса за сутки.
В Костромской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Костроме (20 человек).

Вакцинацию от COVID-19 за минувшие 24 часа прошли 700 жителей региона. В «красных» зонах больниц находится 221 пациент.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 287 616 человек, в том числе 2054 за последние сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 1 860 112 жителей.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».

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