В Костромской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки

В Костромской области выявили 43 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Костроме (20 человек).

Вакцинацию от COVID-19 за минувшие 24 часа прошли 700 жителей региона. В «красных» зонах больниц находится 221 пациент.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 287 616 человек, в том числе 2054 за последние сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 1 860 112 жителей.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».