В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Глава Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова заявила, что в обычный режим работы переходят два ковидных госпиталя.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«За минувшие две недели коечный фонд для лечения коронавирусных пациентов сокращён на 610 коек», — сказала Логинова.

С 27 декабря лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» закрыл моноинфекционное отделение. Медучреждение начинает приём на реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19.

С 2 января больница ФМБА также продолжит работу по плану.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за последние сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса.