В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр регионального правительства.
«За минувшие две недели коечный фонд для лечения коронавирусных пациентов сокращён на 610 коек», — сказала Логинова.
С 27 декабря лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» закрыл моноинфекционное отделение. Медучреждение начинает приём на реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19.
С 2 января больница ФМБА также продолжит работу по плану.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за последние сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса.