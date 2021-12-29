В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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Глава Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова заявила, что в обычный режим работы переходят два ковидных госпиталя.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«За минувшие две недели коечный фонд для лечения коронавирусных пациентов сокращён на 610 коек», — сказала Логинова.

С 27 декабря лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» закрыл моноинфекционное отделение. Медучреждение начинает приём на реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19.

С 2 января больница ФМБА также продолжит работу по плану.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за последние сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса.

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