В Татарстане зарегистрировали 80 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 80 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 42 537 жителей. Вылечились 36 175 человек, в том числе 100 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Красноярском крае выявили 459 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на данные оперштаба. Всего в регионе заболели 171 884 жителя.

На территории края проведено 4 591 399 тестов на коронавирус, в том числе 7191 за последние 24 часа.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».