В Иркутской области выявили 478 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в области достигло 156 098, выздоровевших — 132 457.
В стационарах находятся 2678 пациентов.
Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Из больниц выписаны 900 человек.
С начала пандемии в регионе заболели 125 237 жителей, вылечились 101 232.
«Формирование коллективного иммунитета позволит остановить пандемию, его приближает вакцинация. Всего прививки против коронавируса сделали 1 млн 192 тыс. человек», — сказал Владимиров.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».