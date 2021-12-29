В Иркутской области выявили 478 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 478 случаев коронавируса за сутки.
В Иркутской области выявили 478 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в области достигло 156 098, выздоровевших — 132 457.

В стационарах находятся 2678 пациентов.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Из больниц выписаны 900 человек.

С начала пандемии в регионе заболели 125 237 жителей, вылечились 101 232.

«Формирование коллективного иммунитета позволит остановить пандемию, его приближает вакцинация. Всего прививки против коронавируса сделали 1 млн 192 тыс. человек», — сказал Владимиров.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн высказался о штамме «омикрон».

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