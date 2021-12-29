Академик РАН Каприн назвал правила вакцинации от COVID-19 для людей с онкологией
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Об этом пишет kp.ru.
«Я говорю только о вакцине «Спутник V» — она наиболее проверена, исследована для применения среди онкологических больных. Подтверждена безопасность, отсутствие токсического эффекта у наших пациентов. По новым рекомендациям «окно», в течение которого можно делать прививку, сокращено до двух-трёх недель», — сказал Каприн.
Таким образом, людям с онкологическим диагнозом рекомендуется сделать прививку от COVID-19 либо за две-три недели до начала химиотерапии или лучевой терапии, либо спустя две-три недели после такого лечения.
В каждом случае желательно проконсультироваться с лечащим врачом-онкологом.
Телеканал ОТР сообщал, что в сентябре в Москве состоялся Международный форум онкологии и радиотерапии.