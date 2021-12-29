Академик РАН Каприн рассказал о передовых методиках лечения онкологии
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«Одно из передовых направлений, в котором за последнее время добились серьёзных успехов российские учёные и врачи-онкологи, — ядерная медицина», — рассказал Каприн.
По его словам, речь идёт о применении радиоактивных препаратов. Он уточнил, что новые технологии позволяют использовать их более высокоточно.
Как следует из публикации, прорывом мирового уровня в 2021 году также стала изолированная перфузия головного мозга для лечения глиобластомы (быстрорастущей злокачественной опухоли мозга. — RT).
Отмечается, что уникальная операция, первая в истории, была проведена под руководством доктора Каприна.
Телеканал ОТР сообщал, что в сентябре в Москве состоялся Международный форум онкологии и радиотерапии.