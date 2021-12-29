Академик РАН Каприн рассказал о передовых методиках лечения онкологии

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал о новых методиках, помогающих бороться с онкологией.

Об этом пишет kp.ru.

«Одно из передовых направлений, в котором за последнее время добились серьёзных успехов российские учёные и врачи-онкологи, — ядерная медицина», — рассказал Каприн.

По его словам, речь идёт о применении радиоактивных препаратов. Он уточнил, что новые технологии позволяют использовать их более высокоточно.

Как следует из публикации, прорывом мирового уровня в 2021 году также стала изолированная перфузия головного мозга для лечения глиобластомы (быстрорастущей злокачественной опухоли мозга. — RT).

Отмечается, что уникальная операция, первая в истории, была проведена под руководством доктора Каприна.

Телеканал ОТР сообщал, что в сентябре в Москве состоялся Международный форум онкологии и радиотерапии.