Врачи Дедов и Катулин дали советы по безопасному катанию на тюбинге

Врач-ортопед, травматолог кандидат медицинских наук Сергей Дедов и спортивный врач, травматолог Артём Катулин в беседе с RT рассказали, какие травмы можно получить при неосторожном использовании тюбингов.

Сергей Дедов подчеркнул, что именно катание на тюбинге опаснее всего, потому что его трудно контролировать. По его мнению, катание на санках «менее травматично».

«Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами», — пояснил эксперт.

Он также призывал соблюдать меры предосторожности и «не кататься там, где не разрешено».

В свою очередь, Артём Катулин отметил, что многие не умеют группироваться, а также падать, «поэтому получают травмы на пустом месте».

«Ушибы, переломы двух костей предплечья в типичном месте и черепно-мозговые травмы», — добавил Катулин.

При катании на всех видах санок и тюбингов врач посоветовал надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности, «чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие».

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