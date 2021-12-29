Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота отбыл из Владивостока в дальний океанский поход, сообщает пресс-служба флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что отряд посетит Сейшельские Острова.

Во время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей.

Ранее большие десантные корабли Балтийского флота «Минск» и «Королёв» вернулись в гавань из дальнего морского похода.