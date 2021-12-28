Большие десантные корабли Балтфлота вернулись в гавань из дальнего морского похода

Большие десантные корабли Балтийского флота «Минск» и «Королёв» вернулись в гавань из дальнего морского похода.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

За 1,5 месяца экипажи прошли через Средиземное и Северное моря, а также Атлантический океан — всего более 10 тыс. морских миль. В частности, был совершён заход в сирийский порт Тартус.

Военнослужащие выполнили десятки учебно-боевых задач, в том числе тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

На митинге в честь встречи кораблей присутствовали представители командования флота и администрации Балтийска, а также родные и близкие моряков.

Ранее ОТР сообщало, что артиллеристы общевойсковой армии Восточного военного округа на учениях в Бурятии ликвидировали более 50 единиц боевой техники условного противника.