Глава СПЧ Фадеев счёл «перебором» приговор осуждённому за осквернение памятного стенда

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ТАСС.

«В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ — горшки выносить, например, — а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность: за убийство могут дать пять лет, за то, что помочился не туда, — четыре года», — сказал Фадеев журналистам.

25 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве. Как сообщали СМИ, некий блогер справил нужду на памятный стенд с информацией о ветеране Великой Отечественной войны в Измайлове.

24 декабря Мосгорсуд приговорил блогера Матвея Юферова к четырём годам колонии. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

В ОНК рассказали RT об условиях содержания осуждённого в СИЗО.