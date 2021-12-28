В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО осуждённого за осквернение портрета ветерана

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RT
19-летний Матвей Юферов, приговорённый к четырём годам лишения свободы по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны, содержится в четырёхместной камере СИЗО №7 УФСИН Москвы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО осуждённого за осквернение портрета ветерана
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«Сидится тут отлично, отношение ко мне людское», — так молодой человек ответил на вопрос правозащитников об условиях содержания. 

По словам Иванова, в камере находятся ещё три человека, один из них обвиняется в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, второй в краже, третий в мошенничестве. Телевизора в камере нет, и Юферов не знал, какой резонанс вызвал его поступок. 

«Я раскаялся давно, хотел, чтобы дело рассмотрели в особом порядке, но потерпевший оказался против. Нет, никакого нацистского умысла у меня не было, я уже устал это всем объяснять», — заявил Юферов, уточнив, что его адвокат намерен обжаловать приговор. 

24 декабря Мосгорсуд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. 

25 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве.

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