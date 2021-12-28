В Подмосковье объявили график работы МФЦ в новогодние праздники

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В Московской области объявили график работы многофункциональных центров в новогодние праздники.
В Подмосковье объявили график работы МФЦ в новогодние праздники
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

«В праздничные дни МФЦ Московской области не будут вести приём и осуществлять выдачу документов. Исключением станут комплексные услуги «Рождение ребёнка» и «Утрата близкого человека». Обратиться за этими услугами жители смогут 30 и 31 декабря, а также 4, 5 и 6 января в удобный офис МФЦ», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.

По её словам, 30 декабря все МФЦ будут работать на выдачу готовых документов.

Выходные для всех центров — 1, 2 и 3 января, а также 7 и 8 января. Кроме того, 9 января будут работать только МФЦ с семидневной рабочей неделей.

К работе в обычном режиме центры вернутся с 10 января.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники.

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