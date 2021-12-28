В Оренбургской области подтвердили 152 случая коронавируса за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 152 случая коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 152 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

Общее число заболевших в регионе достигло 107 569. Выписаны 94 549 жителей, в том числе 378 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 579 пациентов.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа прививку от COVID-19 сделали 3053 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего вакцинацию прошли 2 285 562 жителя республики, завершили иммунизацию 1 860 112.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.

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