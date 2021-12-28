В Оренбургской области подтвердили 152 случая коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает RIA56.
Общее число заболевших в регионе достигло 107 569. Выписаны 94 549 жителей, в том числе 378 за минувшие 24 часа.
На лечении в стационарах находятся 579 пациентов.
Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа прививку от COVID-19 сделали 3053 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего вакцинацию прошли 2 285 562 жителя республики, завершили иммунизацию 1 860 112.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.