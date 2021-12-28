В Красноярском крае выявили 487 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 487 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 171 425. Вылечились 155 414 жителей, в том числе 554 за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 43 790 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 2763 человека. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки — 4011», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Ленинградской области зарегистрировали 328 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости». С начала пандемии в регионе заболели более 100 тыс. человек.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.