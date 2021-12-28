В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Свердловской области зафиксировали 544 случая COVID-19 за сутки.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Екатеринбурге (211).

С начала пандемии в регионе заболели более 197 тыс. жителей. Выписаны 169,8 тыс. человек, в том числе 489 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе отменили обязательное предоставление медицинских документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесённую болезнь, при посещении театров, кинотеатров, объектов общепита и сферы предоставления услуг, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

«Коэффициент распространения составляет 0,68. С учётом сокращения коечного фонда развёрнуто 602 койки, из них 472 занято и 130 свободно», — заявил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить