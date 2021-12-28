В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Свердловской области зафиксировали 544 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Екатеринбурге (211).

С начала пандемии в регионе заболели более 197 тыс. жителей. Выписаны 169,8 тыс. человек, в том числе 489 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе отменили обязательное предоставление медицинских документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесённую болезнь, при посещении театров, кинотеатров, объектов общепита и сферы предоставления услуг, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

«Коэффициент распространения составляет 0,68. С учётом сокращения коечного фонда развёрнуто 602 койки, из них 472 занято и 130 свободно», — заявил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.