В Ростовской области подтвердили 478 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 478 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Отмечается, что на лечении в местных ковидных госпиталях находятся 2355 пациентов.

С начала пандемии в области заболели 192 634 жителя, выздоровели — 171 607.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 21 922 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.