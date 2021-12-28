В Татарстане зарегистрировали 97 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 97 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 42 457. Из больниц выписаны 36 075 жителей, в том числе 100 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новгородской области выявили 145 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 702 человека, передаёт mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.