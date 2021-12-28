В Удмуртии выявили 72 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 72 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 105 человек.
В Удмуртии выявили 72 случая COVID-19 за сутки
  • © Escoffier Florian/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Ижевске (34 жителя).

Прививку сделали 668 462 человека, завершили курс иммунизации — 509 012. Однокомпонентной вакциной привиты 115 329 жителей.

Также стало известно, что в Оренбургской области городская больница им. Пирогова организовала дополнительные пункты вакцинации. Их разместили в двух ТРЦ. За период с 4 по 26 декабря прививку там сделали более 600 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на медучреждение.

Отмечается, что в таких пунктах можно было вакцинироваться не только от COVID-19, но и от гриппа.

Дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах продолжат работу после новогодних праздников.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.

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