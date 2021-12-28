Медработник Котельникова назвала принципы правильного питания для пожилых

Медицинская сестра, преподаватель АНО ДПО «Мастерская заботы» Ольга Котельникова рассказала, что пожилым людям стоит внимательно относиться к своему рациону.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что рацион людей в возрасте должен быть разнообразным, но при этом состоять из простых блюд.

«Соблюдайте сбалансированность рациона по ключевым пищевым ингредиентам: суточная норма белка должна составлять 80—100 г, животного жира — 60—80 г, углеводов — 300—320 г», — посоветовала Котельникова.

Приём пищи должен быть уравновешен с физической активностью, напомнила специалист. Чем больше нагрузок, тем больше пищи, и наоборот.

Также медсестра обратила внимание, что употребляемые в пищу продукты должны быть легкоперевариваемыми. Так, следует отдать предпочтение цельнозерновой пище, а выбор белков следует разнообразить, включив в рацион бобовые, рыбу и морепродукты.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.