Медработник Котельникова назвала принципы правильного питания для пожилых

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Медицинская сестра, преподаватель АНО ДПО «Мастерская заботы» Ольга Котельникова рассказала, что пожилым людям стоит внимательно относиться к своему рациону.
Медработник Котельникова назвала принципы правильного питания для пожилых
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что рацион людей в возрасте должен быть разнообразным, но при этом состоять из простых блюд.

«Соблюдайте сбалансированность рациона по ключевым пищевым ингредиентам: суточная норма белка должна составлять 80—100 г, животного жира — 60—80 г, углеводов — 300—320 г», — посоветовала Котельникова.

Приём пищи должен быть уравновешен с физической активностью, напомнила специалист. Чем больше нагрузок, тем больше пищи, и наоборот.

Также медсестра обратила внимание, что употребляемые в пищу продукты должны быть легкоперевариваемыми. Так, следует отдать предпочтение цельнозерновой пище, а выбор белков следует разнообразить, включив в рацион бобовые, рыбу и морепродукты.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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