В Минздраве заявили о наибольшей заразности штамма коронавируса «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» обладает наибольшей контагиозностью (заразностью) среди остальных вариантов инфекции. Об этом сказано в новых методических рекомендациях по профилактике COVID-19 Минздрава России.

«Вариант «омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что снижающие эффективность антител мутации также обнаружены в штамме коронавируса «дельта».

Ранее Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Теперь в них включена информация об омикрон-штамме.