В Минздраве заявили о наибольшей заразности штамма коронавируса «омикрон»

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Штамм коронавируса «омикрон» обладает наибольшей контагиозностью (заразностью) среди остальных вариантов инфекции. Об этом сказано в новых методических рекомендациях по профилактике COVID-19 Минздрава России.
В Минздраве заявили о наибольшей заразности штамма коронавируса «омикрон»
  • Reuters

«Вариант «омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что снижающие эффективность антител мутации также обнаружены в штамме коронавируса «дельта».

Ранее Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Теперь в них включена информация об омикрон-штамме.

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