Психолог Панфилова рассказала, как трудоголикам с пользой провести новогодние праздники

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с RT дала советы, как трудоголикам с пользой провести новогодние праздники.

«Трудоголики тоже должны каким-то образом переключаться, потому что иначе это неполезно для психики, она перегревается. Если трудоголику тяжело придумать себе развлечение типа похода в кино, на выставку, музей, ему это неинтересно, тогда можно посмотреть, что можно усовершенствовать в своём собственном жилище, помочь родителям… Больше не умственной работы, а организационной — разобрать склады со старой одеждой, записями… И тогда будет и переключение, и отдых», — пояснила Панфилова.

По мнению психолога, необязательно навязывать «во что бы то ни стало те занятия, которые человек категорически не принимает».

При этом она посоветовала, если есть желание и возможность, добавлять в свою жизнь «нетипичный отдых».

«Для любого трудоголика важно себя по чуть-чуть приучать переключаться. Прибавлять более нетипичного отдыха, не отказывать друзьям в предложениях, например, покататься на лыжах», — посоветовала специалист.

Ранее 63% россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году.