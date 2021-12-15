Опрос: 63% россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году

Согласно результатам исследования, 63% россиян считают декабрь самым сложным месяцем в году. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

В качестве причин респонденты указали на возросшее количество задач во всех сферах жизни, частую смену погоды, увеличившееся количество работы.

Сложности этому месяцу, по мнению опрошенных, прибавляют задачи по подготовке к Новому году.

Также участники исследования называют причинами усталости выгорание на работе, грусть и одиночество в предпраздничной суете, большое количество домашних обязанностей, работу в выходные, стресс перед концом года, покупку подарков и праздничных угощений.

Кроме того, более трети (34%) опрошенных признались, что никак не пытаются справиться с усталостью и ждут, когда негативное состояние пройдёт само собой. Ещё 27% респондентов стараются больше отдыхать от работы, а 22% отвлекаются с помощью прогулок.

Принимают витамины 17% участников исследования, а 16% опрошенных смогли делегировать домашние обязанности членам семьи. Занятия в спортзале и медитации помогают отвлечься от негатива 8% и 4% опрошенных соответственно.

Ещё по 4% участников исследования смогли делегировать рабочие задачи, а 1% респондентов обратились за помощью к психологу. 8% участников исследования рассказали, что справиться со стрессом им помогают вязание, йога и сон.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие более 5 тыс. человек.

Ранее, согласно данным исследования, 43% россиян признались, что в декабре работают хуже, чем обычно.