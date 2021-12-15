Опрос: 63% россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году
- Reuters
В качестве причин респонденты указали на возросшее количество задач во всех сферах жизни, частую смену погоды, увеличившееся количество работы.
Сложности этому месяцу, по мнению опрошенных, прибавляют задачи по подготовке к Новому году.
Также участники исследования называют причинами усталости выгорание на работе, грусть и одиночество в предпраздничной суете, большое количество домашних обязанностей, работу в выходные, стресс перед концом года, покупку подарков и праздничных угощений.
Кроме того, более трети (34%) опрошенных признались, что никак не пытаются справиться с усталостью и ждут, когда негативное состояние пройдёт само собой. Ещё 27% респондентов стараются больше отдыхать от работы, а 22% отвлекаются с помощью прогулок.
Принимают витамины 17% участников исследования, а 16% опрошенных смогли делегировать домашние обязанности членам семьи. Занятия в спортзале и медитации помогают отвлечься от негатива 8% и 4% опрошенных соответственно.
Ещё по 4% участников исследования смогли делегировать рабочие задачи, а 1% респондентов обратились за помощью к психологу. 8% участников исследования рассказали, что справиться со стрессом им помогают вязание, йога и сон.
Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие более 5 тыс. человек.
Ранее, согласно данным исследования, 43% россиян признались, что в декабре работают хуже, чем обычно.