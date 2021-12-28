В Госдуме прокомментировали предложение использовать маткапитал на дорогое лечение ребёнка

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец разрешить использовать маткапитал для дорогостоящего лечения и реабилитации ребёнка.

«Я считаю, что это правильная идея... Это идея матерей, отцов, которые обращаются к государству с такой просьбой о помощи», — сообщила эксперт.

По словам Бессараб, бывают случаи, когда сами родители настаивают на платном лечении, в том числе из-за очередей на оказание медицинских услуг: «платно можно пройти быстрее», а значит, дать шанс на жизнь.

«Сегодня можно расходовать маткапитал на приобретение жилья, строительство, реабилитацию ребёнка-инвалида, обучение одного из детей, пенсию для мамы, помощь семье... Я думаю, что лечение — это не менее значимая цель», — заключила парламентарий.

При этом необходимо установить порядок оказания платной помощи и определить болезни, которые будут включены в перечень, считает специалист.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом расходовать средства материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение.