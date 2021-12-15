Совфед одобрил индексацию маткапитала по уровню фактической инфляции
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа, размер материнского капитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством России.
Уточняется, что в таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы данной выплаты.
Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года.
Ранее правительство России одобрило проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований для получения материнского капитала для отцов.