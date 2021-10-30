Кабмин одобрил проект о расширении права использования маткапитала для отцов

Правительство России одобрило проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, законопроект предусматривает распространение права на материнский капитал на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, имеющих российское гражданство, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

Также проектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, в одиночку воспитывавшего двух и более детей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на приобретение детских товаров.