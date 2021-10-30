Кабмин одобрил проект о расширении права использования маткапитала для отцов

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Правительство России одобрило проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
Кабмин одобрил проект о расширении права использования маткапитала для отцов
  • РИА Новости

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, законопроект предусматривает распространение права на материнский капитал на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, имеющих российское гражданство, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

Также проектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, в одиночку воспитывавшего двух и более детей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства маткапитала на приобретение детских товаров.

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