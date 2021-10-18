Соцвыплаты и маткапитал проиндексируют по фактической инфляции в 2022 году

Все социальные выплаты и маткапитал в 2022 году проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Он напомнил, что соответствующую задачу ранее ставил президент России Владимир Путин.

«Инфляция текущего года чуть выше, чем мы ожидали, и все эти индексации — мы их просчитали — будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении бюджета во втором чтении», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Министр добавил, что вопрос об индексации маткапитала будет решаться аналогичным образом.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил о намерении скорректировать маткапитал в России по фактической инфляции.