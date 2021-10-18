Соцвыплаты и маткапитал проиндексируют по фактической инфляции в 2022 году
- РИА Новости
Он напомнил, что соответствующую задачу ранее ставил президент России Владимир Путин.
«Инфляция текущего года чуть выше, чем мы ожидали, и все эти индексации — мы их просчитали — будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении бюджета во втором чтении», — приводит РИА Новости слова Силуанова.
Министр добавил, что вопрос об индексации маткапитала будет решаться аналогичным образом.
Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил о намерении скорректировать маткапитал в России по фактической инфляции.