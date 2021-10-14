В Минтруде заявили о намерении скорректировать маткапитал в России по фактической инфляции

Размер материнского капитала на 2022 год будет скорректирован по фактической инфляции, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он отметил, что пересмотр будет проведён по поручению президента России Владимира Путина.

«Для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — приводит ТАСС слова Котякова на полях Евразийского женского форума.

Ранее Счётная палата предложила ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счёт средств материнского капитала.

В августе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила расширить возможности использования маткапитала.