В Минтруде заявили о намерении скорректировать маткапитал в России по фактической инфляции
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- РИА Новости
Он отметил, что пересмотр будет проведён по поручению президента России Владимира Путина.
«Для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — приводит ТАСС слова Котякова на полях Евразийского женского форума.
Ранее Счётная палата предложила ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счёт средств материнского капитала.
В августе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила расширить возможности использования маткапитала.