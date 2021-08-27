В Госдуме предложили расширить возможности использования маткапитала

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила расширить возможности использоваться маткапитала.
В Госдуме предложили расширить возможности использования маткапитала
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В беседе с URA.RU она заявила, что многодетным семьям очень важно иметь собственное транспортное средство.

«Это, как правило, минивэны. Пусть это будет отечественный автопром, но сами многодетные семьи обращаются с просьбой расширить возможности реализации таких прав через институт материнского капитала», — сказала депутат.

Ранее Бессараб в беседе с Nation News рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.

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