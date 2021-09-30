Счётная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей к школе из маткапитала

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Счётная палата предложила ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счёт средств материнского капитала. Об этом говорится в отчёте ведомства.
Счётная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей к школе из маткапитала
  • © РИА Новости

2 августа Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от шести до 18 лет. Соответствующее поручение было дано ранее президентом Владимиром Путиным.

«Было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счёт средств МСК», — отмечается в документе СП.

Согласно предварительным оценкам, расходы федерального бюджета на эти цели могут составить около 60 млрд рублей в год.

Также ведомство предложило снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала в связи с тем, что это является одним из наиболее актуальных запросов населения.

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