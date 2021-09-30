Счётная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей к школе из маткапитала
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2 августа Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от шести до 18 лет. Соответствующее поручение было дано ранее президентом Владимиром Путиным.
«Было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счёт средств МСК», — отмечается в документе СП.
Согласно предварительным оценкам, расходы федерального бюджета на эти цели могут составить около 60 млрд рублей в год.
Также ведомство предложило снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала в связи с тем, что это является одним из наиболее актуальных запросов населения.