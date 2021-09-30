Счётная палата предложила снять ограничения по срокам использования семейного капитала

Счётная палата России предлагает снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала, так как это является одним из наиболее актуальных запросов населения.

Об этом говорится в отчётах о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала».

«Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением», — отмечается в документе.

Как уточняется, при принятии решений о возможности расширения направлений использования МСК следует учитывать социально-экономические потребности семей с детьми.

В Счётной палате подчеркнули, что наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трёхлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».