Счётная палата предложила снять ограничения по срокам использования семейного капитала

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Счётная палата России предлагает снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала, так как это является одним из наиболее актуальных запросов населения.

Об этом говорится в отчётах о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала».

«Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением», — отмечается в документе.

Как уточняется, при принятии решений о возможности расширения направлений использования МСК следует учитывать социально-экономические потребности семей с детьми.

В Счётной палате подчеркнули, что наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трёхлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».

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