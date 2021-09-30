Счётная палата предложила снять ограничения по срокам использования семейного капитала
Об этом говорится в отчётах о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала».
«Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением», — отмечается в документе.
Как уточняется, при принятии решений о возможности расширения направлений использования МСК следует учитывать социально-экономические потребности семей с детьми.
В Счётной палате подчеркнули, что наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трёхлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».