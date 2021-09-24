Экономист Беляев прокомментировал планы по индексации материнского капитала

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».

Эксперт положительно оценил подобные планы, отметив, что такое решение направлено на поддержание демографической ситуации.

Беляев также напомнил, что материнский капитал разрешено использовать «в качестве взноса для последующего развития и оформления ипотечных кредитов».

«Это улучшит жилищные условия многих молодых семей, а через оживление строительного комплекса окажет благотворное влияние на всю остальную экономику, поскольку строительные комплексы обладают высоким мультипликативным воздействием на все остальные отрасли», — считает Беляев.

По словам специалиста, «положительно и отрадно, что индексация происходит такими достаточно высокими темпами».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве заявила, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».