Экономист Беляев прокомментировал планы по индексации материнского капитала
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- РИА Новости
Эксперт положительно оценил подобные планы, отметив, что такое решение направлено на поддержание демографической ситуации.
Беляев также напомнил, что материнский капитал разрешено использовать «в качестве взноса для последующего развития и оформления ипотечных кредитов».
«Это улучшит жилищные условия многих молодых семей, а через оживление строительного комплекса окажет благотворное влияние на всю остальную экономику, поскольку строительные комплексы обладают высоким мультипликативным воздействием на все остальные отрасли», — считает Беляев.
По словам специалиста, «положительно и отрадно, что индексация происходит такими достаточно высокими темпами».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве заявила, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».