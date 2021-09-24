Экономист Беляев прокомментировал планы по индексации материнского капитала

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Ангелина Шурпина
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».
Экономист Беляев прокомментировал планы по индексации материнского капитала
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Эксперт положительно оценил подобные планы, отметив, что такое решение направлено на поддержание демографической ситуации.

Беляев также напомнил, что материнский капитал разрешено использовать «в качестве взноса для последующего развития и оформления ипотечных кредитов».

«Это улучшит жилищные условия многих молодых семей, а через оживление строительного комплекса окажет благотворное влияние на всю остальную экономику, поскольку строительные комплексы обладают высоким мультипликативным воздействием на все остальные отрасли», — считает Беляев.

По словам специалиста, «положительно и отрадно, что индексация происходит такими достаточно высокими темпами».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве заявила, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».

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