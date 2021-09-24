Голикова сообщила о планах направить почти 258 млрд рублей на выплаты одиноким родителям

Почти 258 млрд рублей будет направлено на выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в 2022—2024 годах.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

«На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет включительно в 2022—2024 годах будет направлено почти 258 млрд рублей. Это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 млн детей», — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что на дополнительные меры социальной поддержки 5 млн семей с детьми из федерального бюджета до 2024 года будет выделено 2,1 трлн рублей.