Голикова рассказала о планах индексации материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве заявила, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала».

Она сообщила, что в случае рождения, усыновления первого ребёнка в 2022 году маткапитал составит 503 237 рублей.

«В 2024 году, исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать, — 544 301 рубль», — цитирует ТАСС Голикову.

По её словам, «в случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году — 719 274 рубля».

Также Голикова рассказала, что «на предоставление материнского капитала в рамках трёхлетнего бюджета будет направлено 1,6 трлн рублей».

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявлял, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — свыше 665 тыс. рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей.