В Госдуме поддержали индексацию маткапитала

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей.
В Госдуме поддержали индексацию маткапитала
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Это последовательный шаг по выполнению основного закона — Конституции России. Народ России внёс изменения в Конституцию, в соответствии с которыми все социальные выплаты, пособия и пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год на процент не ниже процента инфляции. При росте цен на товары и услуги, установленном в настоящее время, это как раз тот показатель, который запланирован в бюджете», — считает депутат.

Она отметила, что поддерживает данную меру.

«Теперь это будет происходить ежегодно. У нас не будет больше некой стагнации по пособиям, льготам, выплатам и так далее. Все выплаты, которые сегодня производятся, они все будут ежегодно проиндексированы», — добавила Бессараб.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в 2022 году в России на первого ребёнка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — свыше 665 тыс. рублей.

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