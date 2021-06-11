Минтруд предложил разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал

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Минтруд России предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минтруд предложил разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки.

«Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребёнка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификатом смогут воспользоваться мужчины, воспитывающие второго, третьего или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения её родительских прав. Если мать имела российское гражданство и умерла либо была лишена родительских прав, то в этом случае отцы-одиночки уже имеют право на получение маткапитала.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести отцовский капитал. Письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. 

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