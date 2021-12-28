В ФСВТС рассказали о переговорах с зарубежными партнёрами по поставкам ЗРС С-400 «Триумф»

Россия ведёт переговоры с несколькими зарубежными партнёрами по вопросам поставок российских ЗРС С-400 «Триумф». Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

«В настоящее время несколько государств прорабатывают вопрос приобретения С-400, ведутся соответствующие переговоры», — приводит РИА Новости её слова.

Решетникова уточнила, что страны не анонсируют свой интерес к российскому вооружению из-за недобросовестной конкуренции со стороны США, которые оказывают политическое давление на заказчиков и угрожают санкциями.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что экспортный портфель компании на заказы средств ПВО к настоящему времени составил почти $14 млрд.

По его словам, наиболее востребованными моделями являются ЗРС С-400 «Триумф», СПВО «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла-С».