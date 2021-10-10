В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США
- AP
«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что «миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием «Хайли лайкли».
Ранее экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге в Айове заявил, что Россия и Китай уже начали изучать брошенные США в Афганистане вертолёты.