В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова опровергла заявления экс-президента США Дональда Трампа о причастности российских специалистов к копированию американской техники, оставшейся в Афганистане.

«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием «Хайли лайкли».

Ранее экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге в Айове заявил, что Россия и Китай уже начали изучать брошенные США в Афганистане вертолёты.