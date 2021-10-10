Трамп опасается за судьбу брошенной США техники в Афганистане

Россия и Китай уже начали изучать брошенные США в Афганистане вертолёты, заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге в Айове.

«У России и Китая уже есть образцы наших вертолётов. Они уже разбирают Аpache (вертолёты. — RT), изучают их, скоро они соберут лучшую технику», — приводит его слова РИА Новости.

Трамп напомнил, что при выводе американского военного контингента из Афганистана военные «сломали несколько старых вертолётов, но не самые новые».

«Теперь это у наших врагов», — сказал он.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев ранее в комментарии RT заявил, что брошенное американскими военными в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона.