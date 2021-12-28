Вирусолог Чумаков заявил, что от омикрон-штамма защитит группоспецифический иммунитет

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Защитить от инфицирования омикрон-штамма коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19, заявил вирусолог Пётр Чумаков.

Эксперт в беседе с URA.RU пояснил, что у нового штамма вследствие мутаций сильно изменился S-белок — это повышает его шансы обойти антитела, выработанные организмом после прививки.

Однако помимо S-белка у вирусов есть множество других антигенов, и у переболевшего образуются антитела против них.

«Поэтому, когда он сталкивается с «омикроном», то он уже защищён, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — добавил Чумаков.

Производители «Авифавира» ранее рассказали о его эффективности против «дельты» и «омикрона».

Отмечается, что препарат воздействует на не подверженные мутациям системы репликации РНК-вирусов и полностью блокирует инфекцию.

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