Вирусолог Чумаков заявил, что от омикрон-штамма защитит группоспецифический иммунитет
Эксперт в беседе с URA.RU пояснил, что у нового штамма вследствие мутаций сильно изменился S-белок — это повышает его шансы обойти антитела, выработанные организмом после прививки.
Однако помимо S-белка у вирусов есть множество других антигенов, и у переболевшего образуются антитела против них.
«Поэтому, когда он сталкивается с «омикроном», то он уже защищён, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — добавил Чумаков.
Производители «Авифавира» ранее рассказали о его эффективности против «дельты» и «омикрона».
Отмечается, что препарат воздействует на не подверженные мутациям системы репликации РНК-вирусов и полностью блокирует инфекцию.