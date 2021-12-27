Производители «Авифавира» рассказали о его эффективности против «дельты» и «омикрона»

Препарат от коронавируса «Авифавир» эффективен против штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон». Об этом говорится в сообщении группы компаний «ХимРар» — разработчика препарата.

«Группа компаний «ХимРар», разработчик российского препарата против коронавируса «Авифавир», объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе «дельта» и «омикрон», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что «Авифавир» воздействует на не подверженные мутациям системы репликации РНК-вирусов и полностью блокирует инфекцию.

В ноябре 2020 года российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» получили разрешение на амбулаторное применение препарата против коронавируса «Авифавир».