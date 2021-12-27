Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России по итогам года составит чуть больше 8%

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что инфляция в стране по итогам 2021 года составит чуть больше 8%.
Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России по итогам года составит чуть больше 8%
  • РИА Новости

По её словам, «это много» и больше, чем целевой показатель в 4%.

Она объяснила, что Росстат оценивает инфляцию в 8% по широкому кругу товаров. 

«И те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например продукты питания», — цитирует её РИА Новости.

Также Набиуллина заявила, что рост ставок по кредитам в России будет меньше инфляции.

Кроме того, глава Банка России заявила об отсутствии у ЦБ планов собирать данные о переводах физлиц.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ускорение роста потребительских цен в России является чувствительной проблемой для граждан.

По словам главы государства, важно действовать на опережение и убирать факторы, подталкивающие рост цен.

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