Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России по итогам года составит чуть больше 8%
- РИА Новости
По её словам, «это много» и больше, чем целевой показатель в 4%.
Она объяснила, что Росстат оценивает инфляцию в 8% по широкому кругу товаров.
«И те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например продукты питания», — цитирует её РИА Новости.
Также Набиуллина заявила, что рост ставок по кредитам в России будет меньше инфляции.
Кроме того, глава Банка России заявила об отсутствии у ЦБ планов собирать данные о переводах физлиц.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ускорение роста потребительских цен в России является чувствительной проблемой для граждан.
По словам главы государства, важно действовать на опережение и убирать факторы, подталкивающие рост цен.