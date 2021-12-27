Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ планов собирать данные о переводах физлиц

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1» заявила об отсутствии у Центробанка планов собирать данные о переводах физлиц.

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц», — приводит её слова ТАСС.

Она рассказала, что в настоящее время ЦБ «работает с некоторыми банками», в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

При этом Набиуллина подчеркнула, что «ни в коем случае» не идёт речи о том, что «будет какой-то тотальный контроль за платежами физических лиц, малого бизнеса».

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Банк России будет запрашивать у кредитных организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами.