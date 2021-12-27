РБК: ЦБ начнёт запрашивать данные по всем денежным переводам между гражданами

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Банк России будет запрашивать у кредитных организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ будет запрашивать все данные о транзакциях от физлица физлицу, включая персональные данные отправителей и получателей средств.

Ранее стало известно, что с 1 января и 1 февраля Банк России намерен ужесточить требования к расчёту показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН).

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