РБК: ЦБ начнёт запрашивать данные по всем денежным переводам между гражданами
«Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЦБ будет запрашивать все данные о транзакциях от физлица физлицу, включая персональные данные отправителей и получателей средств.
Ранее стало известно, что с 1 января и 1 февраля Банк России намерен ужесточить требования к расчёту показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН).