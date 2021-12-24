ЦБ планирует в 2022 году ужесточить требования к расчёту ПДН заёмщика

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С 1 января и 1 февраля Банк России намерен ужесточить требования к расчёту показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН).
ЦБ планирует в 2022 году ужесточить требования к расчёту ПДН заёмщика
  • AP

«(Это. — RT) приведёт к повышению среднего коэффициента риска на 20 п. п. и будет способствовать нормализации кредитной активности банков», — приводит ТАСС сообщение российского регулятора.

В ЦБ также подчеркнули, что на данный момент в России сохраняется высокая активность на рынке кредитования.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский ранее спрогнозировал рост ставок по ипотеке выше 10% в 2022 году.

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