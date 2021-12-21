Аналитик Кричевский спрогнозировал рост ставок по ипотеке выше 10% в 2022 году

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Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что будет с рынком ипотечного кредитования в 2022 году.
Аналитик Кричевский спрогнозировал рост ставок по ипотеке выше 10% в 2022 году
  • РИА Новости

Его экспертное мнение публикует сайт «Аргументы и Факты».

«Рынок ипотеки будет постепенно сокращаться в сравнении в 2021 годом. Все возможные варианты привлечения клиентов банки за пандемию выбрали, о чём говорит как их прибыль, которая ожидается в районе 2,5 трлн рублей за текущий год, так и прибыль московских девелоперов, которая за 11 месяцев превысила на 27% показатели прошлого года, подскочив до 1,31 трлн», — сообщил специалист.

По его мнению, возможности для покупки жилья по текущим ценам и с текущей ставкой, средняя величина которой превысила 9,3% годовых, исчерпываются. Постепенно будут сходить на нет и программы банков совместно с застройщиками, которые предлагают ипотеку под 6—7% годовых вместо рыночных 9—9,5%.

«Что касается ставок по ипотеке, то они в любом случае пробьют 10% годовых, поскольку будут корректироваться вслед за ключевой ставкой ЦБ. С учётом очень плохих инфляционных ожиданий в I квартале следующего года она легко может добраться до 10,5%», — подытожил Кричевский.

Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.

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