Набиуллина: рост ставок по кредитам в России будет меньше инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рост ставок по кредитам в России будет меньше инфляции.

Она отметила, что «некоторое повышение ставок по ипотеке, конечно, происходит».

«Но хотела бы заметить, что рост ставок по кредитам, он будет меньше, чем, например, рост инфляции, меньше, чем рост ключевой ставки», — цитирует её РИА Новости.

Также Набиуллина считает, что по итогам года инфляция в России составит чуть больше 8%. По её словам, «это много, это больше, чем цель — 4%».

«И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например продукты питания», — сказала она.

Также глава Банка России заявила об отсутствии у ЦБ планов собирать данные о переводах физлиц.