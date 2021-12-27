В Петербурге почти три миллиона человек первично привились от COVID-19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» сообщил, что в городе почти 3 млн жителей привились от коронавируса с учётом первого компонента.
В Петербурге почти три миллиона человек первично привились от COVID-19
  • AP

«Мы развернули 190 пунктов вакцинации, привили почти 3 млн горожан с учётом первого компонента», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как будет организована работа медицинских учреждений с 31 декабря по 10 января.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.

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