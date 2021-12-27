Лавров обсудил с главой ВОЗ вопрос регистрации «Спутника V»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V».

«В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии политики в процессе одобрения вакцин.

Лавров отмечал, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.